Ани Лорак рассорила сеть соблазнительным видео
2 дня и #МыНарушаем! ⚡️
Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала споры в сети соблазнительным видео из бэкстейджа съемок клипа на новую песню.
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Роликом, на котором звезда томно позирует перед камерами в боди, обнажив ноги и плечо, она поделилась в Instagram. "Два дня и "Мы нарушаем", – написала певица под записью, анонсировав премьеру новой работы.
Судя по комментариям, мнения фолловеров по поводу внешности Каролины разделились: одни в восторге от ее красоты, другие же называют ее ненатуральной.
"Убиваете своей красотой", "Красотка", "Богиня", "Шикарная", "Такая фальшивая", "Вешалка с кривым ртом", "Она всегда только и занимается демонстрацией своего тела", – спорят фаны в комментариях под видео.
Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре.