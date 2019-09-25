Ани Лорак рассорила сеть соблазнительным видео

Судя по комментариям, мнения фолловеров по поводу внешности Каролины разделились.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала споры в сети соблазнительным видео из бэкстейджа съемок клипа на новую песню.

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Роликом, на котором звезда томно позирует перед камерами в боди, обнажив ноги и плечо, она поделилась в Instagram. "Два дня и "Мы нарушаем", – написала певица под записью, анонсировав премьеру новой работы.

Судя по комментариям, мнения фолловеров по поводу внешности Каролины разделились: одни в восторге от ее красоты, другие же называют ее ненатуральной.

"Убиваете своей красотой", "Красотка", "Богиня", "Шикарная", "Такая фальшивая", "Вешалка с кривым ртом", "Она всегда только и занимается демонстрацией своего тела", – спорят фаны в комментариях под видео.

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре.