Найден пистолет, из которого убили Михаила Круга (видео)

После расправы над предполагаемым убийцей Михаила Круга Осипов забрал его пистолеты, разобрал их и выбросил в болото, где они много лет спустя были найдены следователями.

Следователи обнаружили выброшенный в пруд пистолет ТТ, из которого был убит член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов и, предположительно, произведены выстрелы в певца Михаила Круга.

Об этом во вторник сообщил на брифинге руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов, передает ТАСС.

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"После убийства [Веселова] были обнаружены два пистолета - ПМ и ТТ. Эти пистолеты были разобраны и выброшены [убийцей Веселова] Осиповым в пруд, в ходе проведенных мероприятий по его осушению найдены составные части этих пистолетов. Во время осмотра места происшествия [в доме Круга] были обнаружены пули и гильзы пистолета, из которого производились выстрелы в собаку и Михаила Круга, проведен ряд экспертиз, заключением установлено, что стреляли из пистолета марки ТТ, патронами калибра 7,62", - сказал Амирсеидов.

Следователь также отметил, что найденный пистолет не имел ствола, что не дает возможности подтвердить его использование при убийстве Круга.

Напомним, Михаила Круга убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, смертельно ранив артиста.

6 августа 2019 года отбывающий пожизненное наказание киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев принял участие в следственном эксперименте в доме Михаила Круга и признался в убийстве артиста.

Справка: Михаил Круг - русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.

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Владимирский централ (слушать)

Кольщик (слушать)



Фраер (слушать)

