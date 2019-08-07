Названо имя убийцы известного шансонье Михаила Круга (фото, видео)

Агеев отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х.

Отбывающий пожизненное наказание киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев принял участие в следственном эксперименте в доме певца Михаила Круга 6 августа и признался в убийстве артиста.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Показания на Агеева дал один из лидеров банды Александр Осипов, также отбывающий пожизненное и убивший другого члена «Волков» Дмитрия Веселова.

По сообщениям СМИ, Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание.

О проведении в доме Круга следственного эксперимента стало известно 6 августа. Так, местное издание Tverigrad.ru сообщило, что туда привозили Агеева и что в Тверь также доставили Осипова.

Напомним, Михаила Круга убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, смертельно ранив артиста.