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"Порнозвезда": Анна Седокова завела сеть фото в стиле БДСМ

09:51, 19 сентября 2019
Звезды
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Седокова показала откровенный снимок / instagram.com/annasedokova

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На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует практически голой, в трусиках, обтянув тело ремнями в БДСМ-стиле. Из-под такого наряда вываливается сочная грудь поп-звезды.

Дополнила артистка образ повязкой на одном глазе, распущенными волосами и неброским макияжем.

"Огонь", "Вау, мега-секси!", "Богиня", "Порнозвезда", "Ну, уже бы голая была", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.

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Теги: #фото#Анна Седокова