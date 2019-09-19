"Порнозвезда": Анна Седокова завела сеть фото в стиле БДСМ

Исполнительница снова похвасталась своими прелестями.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным снимком.

Читайте такжеСветлана Лобода удивила необычным нарядом (фото)

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует практически голой, в трусиках, обтянув тело ремнями в БДСМ-стиле. Из-под такого наряда вываливается сочная грудь поп-звезды.

Дополнила артистка образ повязкой на одном глазе, распущенными волосами и неброским макияжем.

"Огонь", "Вау, мега-секси!", "Богиня", "Порнозвезда", "Ну, уже бы голая была", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.