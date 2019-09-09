Анна Седокова появилась без трусов на обложке Playboy (фото)
Украинская певица, экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.
Читайте такжеАни Лорак ужаснула своим лицом (фото)
Откровенные снимки Анны Седоковой для Playboy опубликовал фотограф Александр Мультиков.
"Друзья, на днях вышел новый номер журнала Playboy Russia, обложку которого я снял! На обложке - Анна Седокова", - написал он.
На снимках Анна Седокова позирует в латексном белье и без него и в колготах в сеточку. Особенно взбудоражил поклонников звезды кадр, на котором она предстала в колготах в сеточку, прикрыв интимное место перчаткой.
Сама Седокова на своей странице в Instagram прокомментировала откровенную фотосессию для глянца: "За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина".
Привет, спишь? )) Я вот не могу, потому что вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY 🔥🔥 Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности. За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина 🍷 . И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть. Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде ❤❤❤ MUAH @papuk_beauty @elenaball19 STYLE @ksyusha_che PHOTO @multikov
Ранее Вера Брежнева очаровала поклонников стильными кадрами с фотосессии для российского Vogue.