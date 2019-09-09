Анна Седокова появилась без трусов на обложке Playboy (фото)

В комментариях певицу осыпали комплиментами: "Круто!", "Какая красивая!".

Украинская певица, экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.

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Откровенные снимки Анны Седоковой для Playboy опубликовал фотограф Александр Мультиков.

"Друзья, на днях вышел новый номер журнала Playboy Russia, обложку которого я снял! На обложке - Анна Седокова", - написал он.

На снимках Анна Седокова позирует в латексном белье и без него и в колготах в сеточку. Особенно взбудоражил поклонников звезды кадр, на котором она предстала в колготах в сеточку, прикрыв интимное место перчаткой.

Сама Седокова на своей странице в Instagram прокомментировала откровенную фотосессию для глянца: "За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина".

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