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Светлана Лобода удивила необычным нарядом (фото)

09:22, 19 сентября 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "суперзвезда" позирует в приталенном наряде, расшитом золотыми нитками. "Изюминкой" "лука" стали брюки клеш с необычным принтом и крупное ожерелье.

"Однажды … в Санкт-Петербурге. Я вам нравлюсь такая?", — поинтересовалась Лобода и добавила хэштег "свадьбы, свадьбы".

Поклонники от ее образа пришли в восторг и осыпали ее комплиментами.

Ранее Светлана Лобода в откровенном наряде пришла на свадьбу Ксения Собчак.

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Теги: #фото#Светлана Лобода