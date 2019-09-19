Светлана Лобода удивила необычным нарядом (фото)
09:22, 19 сентября 2019Звезды
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Исполнительница умеет удивлять публику оригинальными нарядами.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода появилась в очень эффектном брючном костюме черного цвета.
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Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "суперзвезда" позирует в приталенном наряде, расшитом золотыми нитками. "Изюминкой" "лука" стали брюки клеш с необычным принтом и крупное ожерелье.
"Однажды … в Санкт-Петербурге. Я вам нравлюсь такая?", — поинтересовалась Лобода и добавила хэштег "свадьбы, свадьбы".
Поклонники от ее образа пришли в восторг и осыпали ее комплиментами.
Ранее Светлана Лобода в откровенном наряде пришла на свадьбу Ксения Собчак.
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