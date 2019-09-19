Светлана Лобода удивила необычным нарядом (фото)

Исполнительница умеет удивлять публику оригинальными нарядами.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода появилась в очень эффектном брючном костюме черного цвета.

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Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "суперзвезда" позирует в приталенном наряде, расшитом золотыми нитками. "Изюминкой" "лука" стали брюки клеш с необычным принтом и крупное ожерелье.

"Однажды … в Санкт-Петербурге. Я вам нравлюсь такая?", — поинтересовалась Лобода и добавила хэштег "свадьбы, свадьбы".

Поклонники от ее образа пришли в восторг и осыпали ее комплиментами.

Ранее Светлана Лобода в откровенном наряде пришла на свадьбу Ксения Собчак.