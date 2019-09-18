40-летняя Ани Лорак обнажила стройные ноги (фото)

Исполнительница решила в очередной раз подогреть интерес публики к своей персоне.

Опальная 40-летняя украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками очередным фото, как она собирается на выступление.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в гримерке в кожаном кресле возле туалетного столика с яркими лампами и кучей разнообразной косметики.

В кадре поп-звезда одета в белый халат, она надевала серебристые туфли на высокой шпильке. При этом Лорак обнажила стройные ножки.

"Творческий беспорядок или идеальная чистота?", — спросила певица подписчиков, намекая на хаос в своей гримерке.

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре.