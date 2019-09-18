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40-летняя Ани Лорак обнажила стройные ноги (фото)

14:47, 18 сентября 2019
Звезды
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Лорак постоянно удивляет фанов / instagram.com/anilorak

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в гримерке в кожаном кресле возле туалетного столика с яркими лампами и кучей разнообразной косметики.

В кадре поп-звезда одета в белый халат, она надевала серебристые туфли на высокой шпильке. При этом Лорак обнажила стройные ножки.

"Творческий беспорядок или идеальная чистота?", — спросила певица подписчиков, намекая на хаос в своей гримерке.

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре. 

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Теги: #фото#Ани Лорак