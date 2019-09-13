Осевшая в России Ани Лорак похвасталась наградой (видео)

Исполнительница предстала в необычном "рокерском" образе в ролике.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре.

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В этот раз она получила символическую ноту от "Яндекс.Музика" за миллион лайков. "Спасибо за любовь и ваши сердечки", - написала она, добавив хештег "Яндекс.Музыка".

Также в посте Лорак опубликовала ролик, в котором благодарит своих подписчиков за любовь и поддержку. В нем она предстала в дерзком образе - черной косухе и солнцезащитных очках.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.