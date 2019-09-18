Леся Никитюк показала фото в ультраоткровенном купальнике и нарвалась на критику

На снимке можно разглядеть полуобнаженную грудь, подтянутый животик и бедра телеведущей.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которая прославилась благодаря шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", показала сексуальное фото.

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Снимок телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Никитюк выглядит потрясающе. В кадре она предстала в позе лежа белом слитном купальнике со шнуровкой по боках, благодаря которому пляжный наряд кажется очень откровенным.

Так, на фото можно разглядеть полуобнаженную грудь, подтянутый животик и бедра телеведущей.

"А че с ногой, какая-то гофрированная", "Научитесь уже пользоваться фотошопом без ляпов", "Ну, Леся Ивановна, на быструю руку в фоторедакторе обработали?", - уличили Никитюк в фотошопе.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк соблазнила сеть красным топом и обнажила декольте.