Никитюк показала, как собирает голубику в эротическом красном топе (фото)
11:13, 13 сентября 2019Звезды
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Никитюк пошутила, что собирает голубику в качестве подработка.
Скриншот
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк соблазнила сеть красным топом и обнажила декольте.
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Фотографию того, как собирает ягоды, женщина опубликовала на своей странице в Instagram.
Никитюк пошутила, что собирает голубику в качестве подработка.
"Я вот с маленькими голубику собираю и зарабатываю по 60 т в неделю! Вообще не жалуюсь, я даже со смартфона собираю, там нет ничего сложного, главное, чтобы в наличии было", – подписала она фото.
Как сообщал УНИАН, в столице выбрали «Мисс Украину 2019», ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.
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