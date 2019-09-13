Никитюк показала, как собирает голубику в эротическом красном топе (фото)

Никитюк пошутила, что собирает голубику в качестве подработка.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк соблазнила сеть красным топом и обнажила декольте.

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Фотографию того, как собирает ягоды, женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

Никитюк пошутила, что собирает голубику в качестве подработка.

"Я вот с маленькими голубику собираю и зарабатываю по 60 т в неделю! Вообще не жалуюсь, я даже со смартфона собираю, там нет ничего сложного, главное, чтобы в наличии было", – подписала она фото.

Как сообщал УНИАН, в столице выбрали «Мисс Украину 2019», ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.