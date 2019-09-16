Надя Дорофеева "оседлала" мужа и заинтриговала поклонников (фото)
12:31, 16 сентября 2019Звезды
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Некоторые поклонники предположили, что у пары будет ребенок. Другие считают, что Дантес представит какой-то новый проект.
Дорофеева опубликовала новое фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала своих поклонников интересным заявлением.
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Артистка в Instagram опубликовала соблазнительное фото со своим мужем Владимиром Дантесом - она запрыгнула на руки к любимому и нежно обнимает его за шею, а тот поддерживает ее за ягодицы.
"Горжусь тобой очень! Ой ребята, что будет", - загадочно написала Дорофеева, заставив фанатов гадать, о чем же она пишет.
Некоторые поклонники предположили, что у пары будет ребенок. Другие считают, что Дантес представит какой-то новый проект.
Ранее Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.
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