Надя Дорофеева "оседлала" мужа и заинтриговала поклонников (фото)

Некоторые поклонники предположили, что у пары будет ребенок. Другие считают, что Дантес представит какой-то новый проект.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала своих поклонников интересным заявлением.

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Артистка в Instagram опубликовала соблазнительное фото со своим мужем Владимиром Дантесом - она запрыгнула на руки к любимому и нежно обнимает его за шею, а тот поддерживает ее за ягодицы.

"Горжусь тобой очень! Ой ребята, что будет", - загадочно написала Дорофеева, заставив фанатов гадать, о чем же она пишет.

Некоторые поклонники предположили, что у пары будет ребенок. Другие считают, что Дантес представит какой-то новый проект.

Ранее Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.