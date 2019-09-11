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Надя Дорофеева показала шикарные ягодицы (фото)

13:03, 11 сентября 2019
Звезды
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Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva

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Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories. В кадре видна шикарная подтянутая фигура Дорофеевой: она стоит сначала лицом к камере, затем спиной. 

Так, на фото можно разглядеть, что живот и ноги поп-звезды подтянуты, а попа вообще идеальная.

Ранее Надя Дорофеева опубликовала в сети нежный утренний снимок, на котором запечатлена без макияжа.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева