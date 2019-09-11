Надя Дорофеева показала шикарные ягодицы (фото)

На снимке можно разглядеть подтянутую фигуру исполнительницы.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.

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Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories. В кадре видна шикарная подтянутая фигура Дорофеевой: она стоит сначала лицом к камере, затем спиной.

Так, на фото можно разглядеть, что живот и ноги поп-звезды подтянуты, а попа вообще идеальная.

Ранее Надя Дорофеева опубликовала в сети нежный утренний снимок, на котором запечатлена без макияжа.