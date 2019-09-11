Надя Дорофеева показала шикарные ягодицы (фото)
13:03, 11 сентября 2019Звезды
880 0
На снимке можно разглядеть подтянутую фигуру исполнительницы.
Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.
Читайте такжеЛеся Никитюк "засветила" соблазнительное декольте (фото)
Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories. В кадре видна шикарная подтянутая фигура Дорофеевой: она стоит сначала лицом к камере, затем спиной.
Так, на фото можно разглядеть, что живот и ноги поп-звезды подтянуты, а попа вообще идеальная.
Ранее Надя Дорофеева опубликовала в сети нежный утренний снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter