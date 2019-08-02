"Красавица и дворняжка": Лорак в халате показала фото с молодым любовником

Подписчики певицы считают, что Лорак и Глеб не подходят друг другу. К тому же некоторые считают, что именно новый любовник стал причиной изменений во внешности певицы.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она в одном халате фотографируется в зеркале с новым избранником.

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Фото вызвало волну возмущения в комментариях. Подписчики певицы считают, что Лорак и Глеб не подходят друг другу. К тому же некоторые считают, что именно новый любовник стал причиной изменений во внешности певицы.

"Смотрится как ваш слуга", "Какой жених такая и Ани стала", "Что вы делаете со своим лицом?", "Каролина,я конечно понимаю,что надоело засыпать одной,но неужели все так плохо, что вы остановили свой выбор на нем. Вы абсолютна разные, не говоря о том, что он вам в сыновья годится", "Парень на макаку похож", "Не знаю, кто он, но впечатление, что недалёкий человек", "Шило на мыло, на одни и те же грабли", "Он ей не пара, как породистая красавица и дворняжка", "Хочешь узнать о мужчине, взгляни, как он поступал со своей бывшей.... грустно, что ваш выбор пал на такого человека", "Некрасивая пара", - пишут под фото.