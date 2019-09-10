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Надя Дорофеева показала лицо без макияжа (фото)

15:21, 10 сентября 2019
Звезды
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Дорофеева опубликовала новое фото / instagram.com/nadyadorofeeva

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Фото появилось на странице артистки в Instagram. На нем она в реглане и юбке в клетку сидит за столом утром, а в руке держит тарелку с овсянкой. Отметим, что на лице поп-звезды нет макияжа.

"Завтрак дома - редкость и счастье", - подписала фото Дорофеева.

Ранее Ани Лорак произвела фурор в сети новым фото, на котором она позирует в роскошном образе рядом со своим российским коллегой Сергеем Лазаревым, с которым ей неоднократно приписывали роман.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева