Надя Дорофеева показала лицо без макияжа (фото)

На лице артистки нет ни грамма макияжа, а на голове - пучок из волос.

Популярная украинская исполнительница, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева опубликовала в сети нежный утренний снимок.

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Фото появилось на странице артистки в Instagram. На нем она в реглане и юбке в клетку сидит за столом утром, а в руке держит тарелку с овсянкой. Отметим, что на лице поп-звезды нет макияжа.

"Завтрак дома - редкость и счастье", - подписала фото Дорофеева.

Ранее Ани Лорак произвела фурор в сети новым фото, на котором она позирует в роскошном образе рядом со своим российским коллегой Сергеем Лазаревым, с которым ей неоднократно приписывали роман.