"Верните прежнюю Каролину": Ани Лорак разочаровала новым фото в Instagram

Некоторым подписчикам образ исполнительницы не понравился.

Опальная украинская певица Ани Лорак отличилась несуразным нарядом, под которым скрыла свою роскошную фигуру.

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Соответствующее фото 40-летняя звезда опубликовала в Instagram. В кадре она предстала в темно-серых рваных джинсах, белой футболке, черной куртке и кепке. Дополнила весьма простой образ Лорак массивными кроссовками.

"Продолжай улыбаться", - подписала фото "дива".

"Верните прежнюю Ани Лорак, пожалуйста", "Даже не узнать Каролину", "Худышка стала", "Похорошела с молоденьким", "Красотка", "Богиня", - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото в Instagram. Так, некоторые фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту.