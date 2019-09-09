"Верните прежнюю Каролину": Ани Лорак разочаровала новым фото в Instagram
19:04, 09 сентября 2019Звезды
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Некоторым подписчикам образ исполнительницы не понравился.
В кадре Лорак улыбается / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак отличилась несуразным нарядом, под которым скрыла свою роскошную фигуру.
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Соответствующее фото 40-летняя звезда опубликовала в Instagram. В кадре она предстала в темно-серых рваных джинсах, белой футболке, черной куртке и кепке. Дополнила весьма простой образ Лорак массивными кроссовками.
"Продолжай улыбаться", - подписала фото "дива".
"Верните прежнюю Ани Лорак, пожалуйста", "Даже не узнать Каролину", "Худышка стала", "Похорошела с молоденьким", "Красотка", "Богиня", - пишут в комментариях.
Ранее Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото в Instagram. Так, некоторые фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту.
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