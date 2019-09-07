Ани Лорак ужаснула своим лицом (фото)

Некоторые фаны считают, что Лорак испортила свою естественную красоту.

Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото в Instagram. Так, некоторые фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту.

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Артистка опубликовала снимок из авто. На нем она позирует в черной куртке и кепке. Но поклонники сразу же обратили внимание на лицо поп-звезды, многим оно показалось неестественным.

"Сейчас на себя не похожа от этого ботокса", "Стала неестественной, похожа на этих пустышек, которые поют на сцене", "Все под копирку деланные", "Вы изменились очень, очень. Где же девочка "Вечера на хуторе", "Рот большой, жаль", "Ненатуральная", - пишут в комментариях.

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