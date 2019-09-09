Судья шоу "Танцы со звездами" высказался о результатах третьего эфира (видео)

Яма считает, что некоторые пары танцевали хуже Сереги.

Судья "Танцев со звездами" Влад Яма высказался о результатах третьего эфира шоу, заявив, что не согласен с выбором зрителей.

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Свое мнение Яма высказал в Instagram. "Не согласен с выбором зрителей. Думаю, Серега и Аделина еще могли показать ощутимый прогресс. Ну, а вчера минимум три пары танцевали хуже. А вы что думаете?", - написал танцор.

Как сообщалось, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинули Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".