"Слишком горячо!": Надя Дорофеева показала соблазнительное фото

Исполнительница в кадре предстала в спортивном образе.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала новый соблазнительный образ.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в спортивном образе: удлиненной водолазке и велосипедках. Но пикантности образу придает одна деталь: чупа-чупс во рту Дорофеевой. Из-за него снимок получился очень сексуальным.

Дополнила необычный образ поп-звезда прямыми распущенными волосами и неброским макияжем. "Слишком горячо!", "Богиня", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.

"До главного #VISLOVO страны остался месяц. А вчера мы отсняли нереальной крутоты для виджеинга) Получилось оооочень. Ты просто не имеешь права это пропустить!)", - написала Дорофеева.

Ранее Надя Дорофеева опубликовала снимок весьма эротичного характера. На нем она позирует в соблазнительном черном боди.