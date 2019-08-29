Надя Дорофеева завела сеть провокационным снимком (фото)
12:16, 29 августа 2019Звезды
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На снимке Дорофеева позирует в сексуальном черном боди, полностью обнажающим ее стройные ноги. На одну из них певица надела подвязку.
Девушка эротично поднесла палец к приоткрытым губам / Instagram Надя Дорофеева
Известная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева опубликовала снимок весьма эротичного характера.
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Фотография появилась на официальной странице звезды в Instagram.
На снимке Дорофеева позирует в сексуальном черном боди, полностью обнажающим ее стройные ноги. На одну из них певица надела подвязку. Также девушка эротично поднесла палец к приоткрытым губам.
Как сообщал УНИАН, Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги.
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