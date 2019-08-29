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Надя Дорофеева завела сеть провокационным снимком (фото)

12:16, 29 августа 2019
Звезды
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Девушка эротично поднесла палец к приоткрытым губам / Instagram Надя Дорофеева

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Фотография появилась на официальной странице звезды в Instagram.

На снимке Дорофеева позирует в сексуальном черном боди, полностью обнажающим ее стройные ноги. На одну из них певица надела подвязку. Также девушка эротично поднесла палец к приоткрытым губам.

Как сообщал УНИАН, Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги.

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Теги: #певица#Надя Дорофеева