Надя Дорофеева завела сеть провокационным снимком (фото)

На снимке Дорофеева позирует в сексуальном черном боди, полностью обнажающим ее стройные ноги. На одну из них певица надела подвязку.

Известная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева опубликовала снимок весьма эротичного характера. Читайте также"Старуха": Пугачева напугала сеть жутким видом (фото) Фотография появилась на официальной странице звезды в Instagram. На снимке Дорофеева позирует в сексуальном черном боди, полностью обнажающим ее стройные ноги. На одну из них певица надела подвязку. Также девушка эротично поднесла палец к приоткрытым губам. Как сообщал УНИАН, Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги.

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