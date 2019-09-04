Вера Брежнева ужаснула худобой в эффектном аутфите (фото)

Для съемки исполнительница выбрала эффектный "лук".

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала поклонников стильными кадрами с фотосессии для российского Vogue.

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Артистка позировала в обтягивающем черном комбинезоне Louis Vuitton. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram в stories.

На лице у Веры был нежный макияж, волосы собраны в аккуратный низкий хвост. Дополнила эффектный образ поп-звезда золотистыми туфлями-лодочками Yves Saint Laurent.

Отметим, что на фото Брежнева выглядит чрезмерно похудевшей. Ранее фаны не один раз советовали артистке в комментариях к ее фото больше не сбрасывать вес.

Ранее Вера Брежнева показала сексуальное фото в стрингах, позируя у бассейна.