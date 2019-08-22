Вера Брежнева показала сексуальное фото в стрингах

37-летняя знаменитость позирует у бассейна в короткой толстовке, демонстрирующей идеальный пресс и черных стрингах.

Известная украинская певица Вера Брежнева показала новый сексуальный снимок и завела сеть.

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Так, фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала у бассейна в черных стрингах, короткой толстовке и массивных ботинках. Такой странный "пляжный" образ поп-звезда дополнила стильными солнцезащитными очками и распущенными волосами.

"Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", — написала Брежнева.

"Красавица", "Роскошная", "Шикарный вид", "Вера, ваше лицо и тело идеальное", "Как в анекдоте: в трусах и валенках", "Да снимай уже все", - пишут в комментариях.

Ранее Вера Брежнева показала свое интимное фото без трусов. Кадр был сделан во время фотосессии для Vogue Россия.