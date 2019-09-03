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Лобода вывалила на камеру обнаженную грудь (фото)

14:44, 03 сентября 2019
Звезды
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Лобода крупным планом показала грудь на камеру / фото instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая последние годы живет и активно гастролирует в России, поделилась откровенным снимком  в сети.

У себя в Instagram певица опубликовала фото, на котором крупным планом показала грудь. При этом Лобода одета в один из концертных костюмов с очень глубоким декольте, оголяющим формы певицы.

На фото даже можно рассмотреть следы от купальника после загара.

фото instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги.

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Теги: #Светлана Лобода