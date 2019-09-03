Лобода вывалила на камеру обнаженную грудь (фото)
14:44, 03 сентября 2019Звезды
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На фото даже можно рассмотреть следы от купальника после загара.
Лобода крупным планом показала грудь на камеру / фото instagram.com/lobodaofficial
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая последние годы живет и активно гастролирует в России, поделилась откровенным снимком в сети.
У себя в Instagram певица опубликовала фото, на котором крупным планом показала грудь. При этом Лобода одета в один из концертных костюмов с очень глубоким декольте, оголяющим формы певицы.
На фото даже можно рассмотреть следы от купальника после загара.
фото instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги.
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