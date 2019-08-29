Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги (фото)

Певица нарядилась в очень короткую блестящую юбку цвета индиго и такого же цвета топ, открывающий живот.

Украинская певица Светлана Лобода показала бесконечно длинные ноги на свежих фото.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позировала в концертном наряде на фестивале "Новая волна".

Певица нарядилась в очень короткую блестящую юбку цвета индиго и такого же цвета топ, открывающий живот.

Как сообщал УНИАН, Каменских в странной позе продемонстрировала свою растяжку.