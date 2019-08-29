Лобода в ультракоротком мини показала бесконечно длинные ноги (фото)
11:02, 29 августа 2019Звезды
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Певица нарядилась в очень короткую блестящую юбку цвета индиго и такого же цвета топ, открывающий живот.
какая?👸 @enteleyofficial @tina_antonenko_makeup @kochegov_konstantin @sukhova_photo
Украинская певица Светлана Лобода показала бесконечно длинные ноги на свежих фото.
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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позировала в концертном наряде на фестивале "Новая волна".
Певица нарядилась в очень короткую блестящую юбку цвета индиго и такого же цвета топ, открывающий живот.
Как сообщал УНИАН, Каменских в странной позе продемонстрировала свою растяжку.
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