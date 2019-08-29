Каменских в странной позе продемонстрировала свою растяжку (фото)

Звезда позирует в ярко-красном костюме с облегающими лосинами.

Украинская певица Настя Каменских показала поклонникам, как она занимается йогой.

На странице в Instagram артистка опубликовала фотографию во время занятий.

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Звезда позирует в ярко-красном костюме с облегающими лосинами.

«Йогой я занимаюсь недавно ещё и не всегда получается из-за работы! Решила попробовать так, как спина от перелетов и переездов ужасно болит, а насколько мне известно, йога чуть ли не единственный способ ее реанимировать! Помимо массажей. Сейчас же это просто божественный способ обогатить и раскрыть свой духовный мир! Я ещё новичок в этом деле, но чувствую как прекрасно йога вписывается в мою жизнь. Namaste» - написала Каменских.

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