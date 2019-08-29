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"Старуха": Пугачева напугала сеть жутким видом (фото)

06:21, 29 августа 2019
Звезды
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В сети отметили, что артистка выглядит не лучшим образом / Instagram фан-аккаунт Пугачевой

Снимок появился в фан-аккаунте Пугачевой в Instagram.

На нем певица выглядит весьма уставшей. 

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В сети отметили, что артистка выглядит не лучшим образом. 

"Она еще и курит?! Кошмар, с её то здоровьем", "Старухи, а все туда же...", "Пугачева без "цигарок" никуда..., поберегла бы себя, пожила бы ради детей...", - пишут в комментариях. 

Алла Пугачева 15 апреля 2019 года отпраздновала 70-летие. Лайме Вайкуле 31 марта 2019 года исполнилось 65 лет. 

Как сообщал УНИАН, помолодевшая и сияющая Каменских рассказала о своей страсти.

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Теги: #Пугачева и Галкин#Алла Пугачева