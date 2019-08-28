Помолодевшая и сияющая Каменских рассказала о своей страсти (фото)

На снимке девушка предстала в ярком образе: в джинсовой куртке, с массивной цепью на шее и с длинной заплетенной косой.

Настя Каменских рассказала поклонникам о своей главной страсти. По ее словам, это музыка.

Соответствующий пост она опубликовала под свежим фото в Instagram.

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"У каждого есть своя страсть. Для меня - это музыка", - написала певица.

На снимке девушка предстала в ярком образе: в джинсовой куртке, с массивной цепью на шее и с длинной заплетенной косой. На фото она выглядит очень свежей и отдохнувшей.

Как сообщал УНИАН, Каменских в крохотном топе показала свои утренние упражнения.