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Помолодевшая и сияющая Каменских рассказала о своей страсти (фото)

10:58, 28 августа 2019
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Соответствующий пост она опубликовала под свежим фото в Instagram / Instagram Настя Каменских

Соответствующий пост она опубликовала под свежим фото в Instagram.

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"У каждого есть своя страсть. Для меня - это музыка", - написала певица.

На снимке девушка предстала в ярком образе: в джинсовой куртке, с массивной цепью на шее и с длинной заплетенной косой. На фото она выглядит очень свежей и отдохнувшей. 

Как сообщал УНИАН, Каменских в крохотном топе показала свои утренние упражнения.

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Теги: #певица#Настя Каменских