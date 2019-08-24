Лобода показала фото младшей дочери в частном самолете
13:28, 24 августа 2019Звезды
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Артистка решила поделиться с поклонниками фото подросшей дочери.
мой кислород в безвоздушном пространстве ❤️
Украинская певица Светлана Лобода не часто делится снимками своей младшей дочери Тильды, но наконец, артистка решила поделиться с поклонниками фото подросшей дочери.
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Снимки опубликованы в ее Instagram.
На них артистка, одетая во все белое сдит в кресле частного самолете, держа на руках подросшую Тильду. Дочь также одета во все белое.
"Мой кислород в безвоздушном пространстве", - подписала снимки певица.
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