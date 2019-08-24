Лобода показала фото младшей дочери в частном самолете

Артистка решила поделиться с поклонниками фото подросшей дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram мой кислород в безвоздушном пространстве ❤️ Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 24 Авг 2019 в 3:07 PDT

Украинская певица Светлана Лобода не часто делится снимками своей младшей дочери Тильды, но наконец, артистка решила поделиться с поклонниками фото подросшей дочери.

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Снимки опубликованы в ее Instagram.

На них артистка, одетая во все белое сдит в кресле частного самолете, держа на руках подросшую Тильду. Дочь также одета во все белое.

"Мой кислород в безвоздушном пространстве", - подписала снимки певица.