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Лобода показала фото младшей дочери в частном самолете

13:28, 24 августа 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода не часто делится снимками своей младшей дочери Тильды, но наконец, артистка решила поделиться с поклонниками фото подросшей дочери.

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Снимки опубликованы в ее Instagram. 

На них артистка, одетая во все белое сдит в кресле частного самолете, держа на руках подросшую Тильду. Дочь также одета во все белое. 

"Мой кислород в безвоздушном пространстве", - подписала снимки певица.

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Теги: #Светлана Лобода