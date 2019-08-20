Исхудавшая Ани Лорак поразила новым фото

Исполнительница заметно похудела, особенно это видно по ногам.

Опальная украинская певица Ани Лорак поразила сеть новым фото, на котором видно, как она похудела.

Читайте такжеНастя Каменских похвасталась упругими ягодицами (видео)

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в стильном спортивном "луке" - черных велосипедках, курточке цвета хаки, кепке и кроссовках на платформе.

В кадре Лорак появилась заметно похудевшей. На фотографии лицо поп-звезды закрыто козырьком кепки.

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева показала свое интимное фото без трусов. Кадр был сделан во время фотосессии для Vogue Россия.