Вера Брежнева полностью обнажилась на фото

Поклонники исполнительницы в восторге от ее столь откровенной фотографии.

Известная украинская певица Вера Брежнева показала свое интимное фото без трусов. Кадр был сделан во время фотосессии для Vogue Россия.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала без нижнего белья, только в туфлях на шпильках и полупрозрачных колготках. Поп-звезда позирует, сидя на корточках и прикрывая руками голую грудь.

"Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..." После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет", - написала Брежнева под фото.

Ранее Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в костюме оверсайз.