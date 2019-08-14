Поддержавший украинцев российский актер Джигарханян в тяжелом состоянии попал в реанимацию
14:32, 14 августа 2019Звезды
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У легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
Сейчас он в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей / Фото УНИАН
Российский актер Армен Джигарханян попал в реанимацию.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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У легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
Сейчас он в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей. Его готовят к операции. Сейчас ему собираются провести имплантацию постоянного кардиостимулятора. Актёр в сознании, но находится в тяжёлом состоянии.
Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.
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