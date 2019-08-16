цей матеріал доступний українською

Ани Лорак "в любви" показала глубокое декольте (фото)

05:54, 16 августа 2019
Звезды
622 0
Лорак продемонстрировала пышную грудь / instagram.com/anilorak

Читайте такжеТина Кароль "засветила" соски на фото

На своей странице в Instagram 40-летняя звезда показала снимок, на котором она запечатлена в золотистом платье в пайетки с опасно глубоким декольте. Такой смелый наряд очень выгодно подчеркнул грудь исполнительницы.

Дополнила образ Ани Лорак собранными волосами и нежным макияжем, а также массивными серьгами-кольцами. 

"В мыслях, в работе, в любви", - подписала снимки "дива".

Как сообщалось, после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак недолго была одна. Она закрутила роман с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда до последнего не комментировала отношения с новым бойфрендом, ограничиваясь лишь совместными фото в социальной сети, но на днях решилась на откровение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак