Ани Лорак "в любви" показала глубокое декольте (фото)

Дополнила образ исполнительница собранными волосами и нежным макияжем.

Опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила сеть новым фото.

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На своей странице в Instagram 40-летняя звезда показала снимок, на котором она запечатлена в золотистом платье в пайетки с опасно глубоким декольте. Такой смелый наряд очень выгодно подчеркнул грудь исполнительницы.

Дополнила образ Ани Лорак собранными волосами и нежным макияжем, а также массивными серьгами-кольцами.

"В мыслях, в работе, в любви", - подписала снимки "дива".

Как сообщалось, после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак недолго была одна. Она закрутила роман с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда до последнего не комментировала отношения с новым бойфрендом, ограничиваясь лишь совместными фото в социальной сети, но на днях решилась на откровение.