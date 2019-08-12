Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

Ани Лорак теперь старается не задерживаться на вечеринках и пораньше приходить домой.

После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак недолго была одна. Ани закрутила роман с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда до последнего не комментировала отношения с новым бойфрендом, ограничиваясь лишь совместными фото в социальной сети, но на днях решилась на откровение.

Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на МузТВ.

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«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», - заявила артистка.

Что касается Егора, то он пока не высказывается о личной жизни, в отличие от своей бывшей жены, которая отзывается о нем не слишком лестно.

«Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась: он по-другому относится к жизни, хочет пожить для себя, все попробовать. Когда Егор стал надолго пропадать, я поняла - что-то не так. Мог уехать на неделю в Одессу, оставив меня одну с малышом. Не чувствовал ответственности за семью. В один прекрасный день он собрал вещи, а я сказала: «Да, так лучше, потому что пока ты со мной, я рассчитываю на твою помощь. Лучше уж полная ясность», - делилась экс-супруга Глеба, певица Татьяна Решетняк.

Как сообщал УНИАН, новую девушку бывшего мужа Ани Лорак нашли на сайте проституток.