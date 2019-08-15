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Светлана Лобода в ультракотротких шортах показала бесконечно длинные ноги (фото)

19:13, 15 августа 2019
Звезды
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Лобода показала стройные ножки / instagram.com/lobodaofficial

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила снимок после концерта. В кадре "суперзвезда" позирует в ультракоротких шортах, которые демонстрируют длинные ножки своей обладательницы.

Образ довершает короткий черный топ и накинутая на плечи разноцветная кофта. На снимке Лобода без макияжа, с распущенными волосами. 

instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода продемонстрировала прекрасную физическую форму и растяжку на новом фото. 

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Теги: #фото#Светлана Лобода