Светлана Лобода в ультракотротких шортах показала бесконечно длинные ноги (фото)

Снимки артистка разместила в двух вариантах - черно-белом и цветном.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила снимок после концерта. В кадре "суперзвезда" позирует в ультракоротких шортах, которые демонстрируют длинные ножки своей обладательницы.

Образ довершает короткий черный топ и накинутая на плечи разноцветная кофта. На снимке Лобода без макияжа, с распущенными волосами.

Ранее Светлана Лобода продемонстрировала прекрасную физическую форму и растяжку на новом фото.