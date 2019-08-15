Светлана Лобода в ультракотротких шортах показала бесконечно длинные ноги (фото)
19:13, 15 августа 2019Звезды
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Снимки артистка разместила в двух вариантах - черно-белом и цветном.
Лобода показала стройные ножки / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги.
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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила снимок после концерта. В кадре "суперзвезда" позирует в ультракоротких шортах, которые демонстрируют длинные ножки своей обладательницы.
Образ довершает короткий черный топ и накинутая на плечи разноцветная кофта. На снимке Лобода без макияжа, с распущенными волосами.
instagram.com/lobodaofficial
Ранее Светлана Лобода продемонстрировала прекрасную физическую форму и растяжку на новом фото.
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