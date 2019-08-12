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Светлана Лобода в белье "переплюнула" Волочкову (фото)

18:01, 12 августа 2019
Звезды
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Лобода находится в Италии / instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала сексуальное фото, доказав, что она не зря проходит через изнуряющие тренировки. В кадре "суперзвезда" позирует в черном нижнем белье.

На сделанных в Италии снимках Лобода предстала на балконе, закинув одну ногу на ограждение. Таким образом, певица показала идеальную фигуру и прекрасную растяжку.

"Какая растяжка!", "Вторая Волочкова", "Волочкова отдыхает!", "Шикарный вид!", "Стройняшка длинноногая", - пишут в комментариях к фото.

Лобода находится в Италии / instagram.com/lobodaofficial

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода взволновала фанатов жарким фото своей обнаженной груди.

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Теги: #фото#Светлана Лобода