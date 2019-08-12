Новую девушку бывшего мужа Ани Лорак нашли на сайте проституток (фото 18+)

Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей.

По информации СМИ, новая пассия бывшего мужа Ани Лорак Самия Ахметова засветилась на сайте проституток.

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Об этом ему сообщает Telegram-канал Telegram-канал YOBAJUR.

По данным-канала, данную информацию пользователи сети написали Мурату в комментариях в Instagram, а он комментарии удалил и закрыл к ним доступ.

На сайте указаны параметры девушки, ее возраст и уровень владения языками.

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Как сообщал УНИАН, бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей. Как удалось выяснить, спутницу Мурата зовут Самия Ахметова. Она живет в Киеве. Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Самии распался брак Налчаджиоглу с Лорак.