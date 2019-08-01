Скандальная MARUV устроила мокрые танцы с известным телеведущим (видео)
14:21, 01 августа 2019Звезды
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MARUV и телеведущий Даниель Салем стали участниками нового сезона шоу "Танцы со звездами".
В новом промо-ролике шоу "Танцы со звездами" скандальная певица MARUV и телеведущий Даниель Салем устроили жаркие танцы в воде.
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Видео опубликовано на официальной странице шоу в соцсетях.
Образ певицы, как всегда, вызывающий: латексное боди и высокие каблуки. Салем же продемонстрировал накачанный торс, расстегнув мокрую рубашку.
Как сообщал УНИАН, премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоится 25 августа.
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