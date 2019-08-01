цей матеріал доступний українською

Скандальная MARUV устроила мокрые танцы с известным телеведущим (видео)

14:21, 01 августа 2019
Звезды
446 0

Читайте такжеДорофеева в бикини показала, как качала ягодицы и плясала на яхте (видео)

Видео опубликовано на официальной странице шоу в соцсетях.

Образ певицы, как всегда, вызывающий: латексное боди и высокие каблуки. Салем же продемонстрировал накачанный торс, расстегнув мокрую рубашку.

Как сообщал УНИАН, премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоится 25 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #танцы со звездами#MARUV