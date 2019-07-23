Стали известны имена первых участников нового сезона "Танцев со звездами"

Первыми четырьмя участниками, которые подтвердили свое участие в шоу, стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Стали известны имена первых четырех участников нового сезона шоу "Танцы со звездами".

В Instagram начался #танціззіркамиchallange. В этом году участников выбирает дискобол, который является символом нового сезона.

Первым к нему прикоснулись украинский телеведущий Владимир Остапчук, комедийная актриса и звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк.

В дальнейшем шар отправился к телеведущей Надежде Матвеевой, которая уже подтвердила участие в шоу, ведущей "Завтрака с 1+1" Людмиле Барбир и музыканту и продюсеру Потапу.

Также дискобол направился к популярным актерам - Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, известных по сериалам "Хороший парень", "В воскресенье рано зелье копала" и "Крепостная".

Как сообщал УНИАН, новым тренером шоу "Танцы со звездами" стал всемирно известный хореограф Франциско Гомес.