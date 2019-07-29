Скандальную Maruv в Москве ограбил фанат (фото)

Украинскую певицу Maruv шантажирует российский фанат.

Украинская певица Maruv сообщила в Stories Instagram, что после концерта в Москве у нее украли маску. Исполнительница опубликовала переписку с фанатом, завладевшим этим предметом реквизита.

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Он заявил, что готов вернуть маску в обмен на фотографию с Maruv и ее автограф.

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", - написала певица.

Maruv выступала 27 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве.