MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве (фото)

Певица и танцовщицы позируют в леопардовых нарядах розового цвета и в масках с огромными рогами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me and my girls @kate_nhuen @ukropnekrupa @boyko_olya @di_make @podshival Style by @yana_chaplygina Make up and braids by @alisha_zablockaya Hair by @fedorahairstyle Публикация от MARUV (@maruvofficial) 23 Июл 2019 в 4:07 PDT

Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась провокационными кадрами с выступления в Москве.

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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует вместе со своей подтанцовкой. Девушки позируют в леопардовых нарядах розового цвета и в масках с огромными рогами.

"Me and my girls", - написала MARUV.

"Вас жалко", "У вас есть хоть одна песня, где вы по сцене не ползаете на коленях кверху ж*пой?", "Вообще у нее нет голоса! В живую что то не получается", "С рогами перебор и так понятно, что вы от лукавого сеете разврат", "Тошнит уже от этой пошлятины", - оценили артистку комментаторы.

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