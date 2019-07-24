MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве (фото)
Me and my girls @kate_nhuen @ukropnekrupa @boyko_olya @di_make @podshival Style by @yana_chaplygina Make up and braids by @alisha_zablockaya Hair by @fedorahairstyle
Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась провокационными кадрами с выступления в Москве.
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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует вместе со своей подтанцовкой. Девушки позируют в леопардовых нарядах розового цвета и в масках с огромными рогами.
"Me and my girls", - написала MARUV.
"Вас жалко", "У вас есть хоть одна песня, где вы по сцене не ползаете на коленях кверху ж*пой?", "Вообще у нее нет голоса! В живую что то не получается", "С рогами перебор и так понятно, что вы от лукавого сеете разврат", "Тошнит уже от этой пошлятины", - оценили артистку комментаторы.
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