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MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве (фото)

09:50, 24 июля 2019
Звезды
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Самая эпатажная украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, поделилась провокационными кадрами с выступления в Москве.

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На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует вместе со своей подтанцовкой.  Девушки позируют в леопардовых нарядах розового цвета и в масках с огромными рогами. 

"Me and my girls", - написала MARUV.

"Вас жалко", "У вас есть хоть одна песня, где вы по сцене не ползаете на коленях кверху ж*пой?", "Вообще у нее нет голоса! В живую что то не получается", "С рогами перебор и так понятно, что вы от лукавого сеете разврат", "Тошнит уже от этой пошлятины", - оценили артистку комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода в крошечном золотом бикини показала себя во всей красе.

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Теги: #MARUV