Светлана Лобода в крошечном золотом бикини показала себя во всей красе (фото)

На фото она стоит на носочках, втянув живот и поворачиваясь в разные стороны, демонстрируя тонкую талию и стройные ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram какая ?🦋 так сейчас спрашивают в инста?)))) п.с. Ева попросила встать на носочки 🤷‍♀️🤪стараюсь к дочери прислушиваться 😁 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 22 Июл 2019 в 8:02 PDT

Светлана Лобода вновь порадовала фанатов горячими фото в бикини. На снимках она позирует в Турции, как определили ее подписчики - на фоне водопада во время катания на лодке.

Снимки опубликованы в ее Instagram.

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На трех фото она стоит на носочках, втянув живот и поворачиваясь в разные стороны, демонстрируя тонкую талию и стройные ноги. На первом фото певица стоит боком, на втором - прямо, при этом приклеив руку к своей голове, а на третьем - повернувшись спиной к поклонникам и демонстрируя попку в крошечных бикини. Некоторые поклонники обнаружили, что у нее и вовсе засвечены грудь и соски на фото.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала потрясающую фигуру в откровенной фотосессии.