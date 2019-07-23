Киану Ривз взволновал фанатов трогательным поступком

Актер приехал к своей фанатке во время съемок фильма.

Голливудский актер Киану Ривз покорил сердца поклонников добрым поступком, сообщает CNN.

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Фанатка звезды Стейси Хант разместила недалеко от съемочной площадки фильма, над которым сейчас работает Ривз, табличку с надписью «Ты потрясающий».

Он заметил картонку по дороге к локации и спустя несколько часов приехал к девушке. На табличке он в ответ написал «Стейси, ты потрясающая».

Затем он поговорил и сделал фотографии с Хант и ее сыновьями.

Как сообщал УНИАН, у Киану Ривза заявили, что интервью о его одиночестве было сфабриковано.