Киану Ривз взволновал фанатов трогательным поступком
03:10, 23 июля 2019Звезды
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Актер приехал к своей фанатке во время съемок фильма.
REUTERS
Голливудский актер Киану Ривз покорил сердца поклонников добрым поступком, сообщает CNN.
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Фанатка звезды Стейси Хант разместила недалеко от съемочной площадки фильма, над которым сейчас работает Ривз, табличку с надписью «Ты потрясающий».
Он заметил картонку по дороге к локации и спустя несколько часов приехал к девушке. На табличке он в ответ написал «Стейси, ты потрясающая».
Затем он поговорил и сделал фотографии с Хант и ее сыновьями.
Как сообщал УНИАН, у Киану Ривза заявили, что интервью о его одиночестве было сфабриковано.
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