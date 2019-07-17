София Ротару оттолкнула назойливого фаната во время концерта (видео)

На фестивале "Славянский базар" София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики. Однако близко общаться с поклонниками певица не стала.

Известная певица София Ротару почтила своим присутствием "Славянский базар", который традиционно проходит каждый год в Витебске (Беларусь). Она исполнила песни "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина".

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В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал. Зрители дарили ей цветы, а некоторые хотели даже прикоснуться к кумиру, передает "СтарХит".

Однако, как сообщают очевидцы, певица оттолкнула одного слишком назойливого фаната, который пытался ее поцеловать. С журналистами артистка также отказалась общаться.

Напомним, народная артистка СССР, певица София Ротару 9 июля порадовала украинцев ярким выступлением на фестивале Atlas Weekend в Киеве.