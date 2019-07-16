"Как в 2008-м": Зианджа кардинально изменила имидж (фото)
13:38, 16 июля 2019Звезды
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Зианджа изменила прическу: свои длинные рыжие волосы певица обрезала и покрасила в блонд.
Зианджа кардинально изменила имидж / фото пресс-службы 1+1
Украинская певица-трансгендер Зианджа кардинально изменила имидж и анонсировала собственный проект.
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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в штанах в стиле милитари, серой майке и сапогах. Также Зианджа изменила прическу: свои длинные рыжие волосы певица обрезала и покрасила в блонд.
"Готовлю ютуб-канал с обучающими/философскими видео. Психологическая поддержка, советы, ответы на ваши вопросы и мой опыт", - говорится в подписи к фото.
Подписчикам певицы такой образ понравился. Некоторые отметили, что новый стиль напоминает Бориса Апреля - образ в котором Зианджа выступала 10 лет назад, будучи ещё парнем.
instagram.com/ziasphere
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