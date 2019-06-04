Светлана Лобода сменила имидж для нового клипа (фото)

Артистка показала новые фото и анонсировала премьеру клипа.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода 4 июня представит фанам новый клип на песню "Пуля-Дура".

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав ряд снимков, на которых предстает в разных образах - от жгучей роковой брюнетки до привычного блонда. Неизменным остается одно: "суперзвезда" выглядит очень сексуально.

Так, на первом снимке-анонсе клипа артистка появилась в новом образе - брюнетки - и засветила длинные подтянутые ноги. На втором кадре в кадре приковано внимание к сочным губам Лободы. Третье фото получилось в стиле "Ван Хелсинг".

Ранее Светлана Лобода представила тизер клипа новой песни "Пуля-Дура". На видео артистка предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике певица появляется в костюме скелета и с соответствующим макияжем.