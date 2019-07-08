Суд в Швеции отказал в освобождении из-под ареста хэдлайнеру Atlas Weekend – рэперу A$AP Rocky

Прокуратура примет решение о том, стоит ли изменять рэперу меру пресечения, ближе к 19 июля.

Верховный суд Швеции отказался рассматривать прошение об освобождении из-под ареста американского музыканта Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky.

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Об этом сообщает «112 Украина», ссылаясь на Aftonbladet. По мнению суда, у адвокатов артиста не было достаточных оснований для обращения в инстанцию такого уровня. Прокуратура примет решение о том, стоит ли изменять рэперу меру пресечения, ориентировочно к 19 июля.

5 июля сообщалось, что Окружной суд Стокгольма принял решение арестовать музыканта A$AP Rocky, задержанного ранее за участие в драке.

Рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Киеве запланирован концерт A$AP Rocky на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019. Теперь выступление артиста под вопросом.