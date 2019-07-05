Рэпера A$AP Rocky арестовали за драку в Стокгольме: его концерт в Киеве под угрозой срыва

В Киеве 13 июля запланирован концерт A$AP Rocky на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019.

Окружной суд Стокгольма принял решение арестовать американского рэпера A$AP Rocky, задержанного ранее за участие в драке.

Прокурор должен не позднее 19 июля предъявить официальные обвинения музыканту, говорится на сайте суда, пишет Meduza.

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Рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих.

A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Киеве запланирован концерт A$AP Rocky на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019. Теперь выступление артиста под вопросом.