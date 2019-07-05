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Рэпера A$AP Rocky арестовали за драку в Стокгольме: его концерт в Киеве под угрозой срыва

16:38, 05 июля 2019
Звезды
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Хедлайнера Atlas Weekend бросили за решетку / Фото из открытых источников

Прокурор должен не позднее 19 июля предъявить официальные обвинения музыканту, говорится на сайте суда, пишет Meduza.

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Рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих.

A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Киеве запланирован концерт A$AP Rocky на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019. Теперь выступление артиста под вопросом.

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Теги: #рэпер#концерт#фестиваль#Стокгольм#Atlas Weekend