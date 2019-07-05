Рэпера A$AP Rocky арестовали за драку в Стокгольме: его концерт в Киеве под угрозой срыва
Окружной суд Стокгольма принял решение арестовать американского рэпера A$AP Rocky, задержанного ранее за участие в драке.
Прокурор должен не позднее 19 июля предъявить официальные обвинения музыканту, говорится на сайте суда, пишет Meduza.
Читайте такжеMaluma, Atlas Weekend и UPark: топ-5 музыкальных событий июля в Киеве
Рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих.
A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.
Как сообщал УНИАН, 13 июля в Киеве запланирован концерт A$AP Rocky на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019. Теперь выступление артиста под вопросом.