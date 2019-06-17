"Ненатуральная!": Ани Лорак ужаснула сеть новыми фото

Многие, судя по комментариям, восхищены новым образом поп-дивы. Но некоторых смущают ее губы.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала ряд фото, на которых она предстает в стильном образе, но в кадрах фанов смутила одна деталь - якобы ненатуральные губы.

Читайте также"Красивая попка": Леся Никитюк взбудоражила сеть новым фото

Снимки опубликованы на странице опальной артистки в Instagram. Звезда позирует в новом образе - воздушном белом топе с длинными рукавами и джинсах с завышенной талией. Такой наряд очень выгодно подчеркнул идеальную фигуру Ани Лорак.

Певица предпочла не слишком яркий макияж. В кадрах, на которых "дива" запечатлена в авто, бросаются в глаза ее неестественно большие губы, на что обратили внимание ее фаны.

"Супер образ", "Вы такая прекрасная", "С увеличением губ лучше остановиться", "Куколка", "Какая-то ненатуральная!", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.