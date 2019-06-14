Мадонна выпустила новый альбом
16:38, 14 июня 2019Звезды
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Пластинка получила название Madame X и стала четырнадцатой в дискографии звезды.
REUTERS
В пятницу, 14 июня, увидел свет новый альбом всемирно известной американской певицы Мадонны. Пластинка получила название Madame X и стала четырнадцатой в дискографии звезды.
Всего в нее вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках, в том числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future, которую она исполнила в финале Евровидения-2019.
"Madame X - секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму", - рассказывала ранее о новой пластинке Мадонна.
Как сообщал УНИАН, ранее в сеть слили новый альбом немецкой метал-группы Rammstein еще до официального релиза.
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