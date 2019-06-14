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Мадонна выпустила новый альбом

16:38, 14 июня 2019
Звезды
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REUTERS

В пятницу, 14 июня, увидел свет новый альбом всемирно известной американской певицы Мадонны. Пластинка получила название Madame X и стала четырнадцатой в дискографии звезды.

Всего в нее вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках, в том числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future, которую она исполнила в финале Евровидения-2019.

"Madame X - секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму", - рассказывала ранее о новой пластинке Мадонна.

Как сообщал УНИАН, ранее в сеть слили новый альбом немецкой метал-группы Rammstein еще до официального релиза.

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Теги: #Мадонна#альбом