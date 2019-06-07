Мадонна показала судьбы еретиков в новом скандальном клипе (видео)
12:08, 07 июня 2019Кино и музыка
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В клипе «Dark Ballet» показаны истории еретиков (чернокожих) и служителей церкви, которые рассматривают их дела и решают судьбы.
Мадонна выпустила клип на песню «Dark Ballet» - это ее пятый и последний сингл с будущего альбома «Madame X», который выйдет 14 июня.
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В видео показаны истории еретиков (чернокожих) и служителей церкви, которые рассматривают их дела и решают судьбы.
Как сообщал УНИАН, Мадонна анонсировала выход альбома «Madame X» в середине апреля. Она представила все синглы, а также видео на «Medellín» и «Crave».
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