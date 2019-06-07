Умер американский музыкант Доктор Джон

В 2011 году его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла.

Американский певец, пианист и композитор, обладатель шести премий "Грэмми" Доктор Джон умер в возрасте 77 лет.

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"На рассвете 6 июня легенда музыки Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный как Доктор Джон, скончался от сердечного приступа", - сообщается на его странице в "Твиттере".

Музыкант выступал в разных жанрах, его музыка представляет собой смешение блюза, ритм-энд-блюза, буги-вуги, рок-н-ролла и психоделического рока, передает Би-би-си.

Поначалу он играл на гитаре, а позже пересел за фортепиано.

Сценический образ Доктора Джона, основанный на имидже священника вуду, появился у него в 60-х годах. Друзья говорили, что оделся он так в шутку, но образ прижился, так как прекрасно гармонировал с музыкой Доктора Джона.

Поначалу он не хотел петь и искал в группу солиста, но, попробовав, к своему удивлению обнаружил, что все совсем не так плохо, как ему казалось.

В 1968 Доктор Джон году выпустил свой первый сольный альбом Gris-Gris. В 1973 году Доктор Джон выпустил свой самый известный сингл Right Place Wrong Time.

В 2011 году его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла.

Певец выступал и записывался с такими легендами мировой эстрады как Эрик Клэптон, Мик Джаггер, Фрэнк Заппа и Шер.

За свою карьеру Доктор Джон записал 35 альбомов, три из которых получили "Грэмми", в том числе вышедшая в 2013 году пластинка Locked Down.

Последний год он не появлялся на публике и жил в своем доме в Новом Орлеане.